Оформить пенсию можно будет во всех МФЦ с 1 октября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Оформить пенсию можно будет во всех 127 столичных центрах "Мои документы" с 1 октября, сообщает пресс-служба центров госуслуг. Здесь примут документы в любой день недели с 8:00 до 20:00.

Пилотный проект по оформлению пенсий стартовал в конце марта в двух центрах госуслуг. К концу сентября число центров увеличилось до 101. За это время удобным сервисом воспользовались уже около 5 тысяч человек.

В центрах госуслуг можно подать заявления об установлении:



страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;

дополнительного соцобеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.