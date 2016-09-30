Форма поиска по сайту

Новости

30 сентября 2016, 12:28

Общество

Оформить пенсию можно будет во всех МФЦ с 1 октября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Оформить пенсию можно будет во всех 127 столичных центрах "Мои документы" с 1 октября, сообщает пресс-служба центров госуслуг. Здесь примут документы в любой день недели с 8:00 до 20:00.

Пилотный проект по оформлению пенсий стартовал в конце марта в двух центрах госуслуг. К концу сентября число центров увеличилось до 101. За это время удобным сервисом воспользовались уже около 5 тысяч человек.

В центрах госуслуг можно подать заявления об установлении:

  • страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;
  • дополнительного соцобеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.

Столичные центры госуслуг предлагают много полезных новинок, которые позволяют экономить время.

Во всех центрах универсальные специалисты вместо сотрудников ЗАГСов регистрируют рождение, смерть, установят отцовство, помогут оформить "одним пакетом" документы на новорожденного, при смене фамилии и при вступлении в наследство.

