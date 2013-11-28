В Москве открылись два новых МФЦ

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца года столичное правительство планирует открыть 25 многофункциональных центров, а в 2014 году услугами МФЦ смогут пользоваться все жители столицы, сообщает портал госуслуг города Москвы.

В настоящее время общее число многофункциональных центров в столице увеличилось до 69.

Теперь получать госуслуги в МФЦ смогут жители еще двух районов Москвы. Так, в районе Аэропорт МФЦ открылся по адресу улица Викторенко, дом 2/1, а в районе Арбат новый центр работает в доме 20 в переулке Сивцев Вражек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что появление МФЦ позволило сократить время ожидания в очереди на предоставления госуслуг до 15 минут, в то время как средний показатель по стране сегодня – 55 минут.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы в следующем году вся Москва была охвачена МФЦ и среднее время ожидания еще значительно уменьшилось, и практически большинство услуг происходило без всяких очередей", - сказал он.

Отметим, что в МФЦ предоставляются 234 услуг 15 городских и 6 федеральных органов власти в социальной сфере, сфере жилищного учета, технического учета, образования, миграционного учета.