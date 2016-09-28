Оформить заявку на биометрический загранпаспорт теперь можно в "Моих документах"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Оформить заявку на получение биометрического загранпаспорта можно с 28 сентября в пяти недавно открывшихся центрах госуслуг "Мои документы", сообщает пресс-служба организации.
Предварительная запись на получение биометрического загранпаспорта открылась в новых центрах районов Головинский, Дорогомилово, Сокольники, Ясенево и г. Троицка.
"Мои документы""Мои документы" работают без выходных с 8:00 до 20:00. Они объединили под одной крышей услуги и сервисы, которые раньше оказывали разные структуры и ведомства.
Центры госуслуг предоставляют 170 услуг и выдают 280 видов документов.
Среднее время ожидания в очереди составляет три минуты.
В августе 2016 года столичные "Мои документы" отметили свое пятилетие.
Сайты по теме