Оформить заявку на биометрический загранпаспорт теперь можно в "Моих документах"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Оформить заявку на получение биометрического загранпаспорта можно с 28 сентября в пяти недавно открывшихся центрах госуслуг "Мои документы", сообщает пресс-служба организации.

Предварительная запись на получение биометрического загранпаспорта открылась в новых центрах районов Головинский, Дорогомилово, Сокольники, Ясенево и г. Троицка.