В столичных МФЦ появились графики средней загрузки

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Во всех столичных центрах госуслуг на стендах появились графики средней загрузки по дням недели и часам, сообщает пресс-служба ГБУ МФЦ.

Это сделано для удобства посетителей, чтобы они могли выбрать удобные день и время для визита в центр госуслуг.

Специально для этого была собрана статистика посещения МФЦ: определены часы пик и периоды, когда центры наименее загружены.

Как отмечают в пресс-службе, автором этой идеи стала одна из победительниц краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг" Диана Беспристрастная.

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Напомним, краудсорсинг-проект "Мой офис госуслуг", проходил летом 2014 года. С его помощью москвичи внесли более 900 предложений по вопросам развития многофункциональных центров (МФЦ), выставили около трех тысяч оценок и написали порядка 2,9 тысячи комментариев. Кроме того, свыше 350 предложений об использовании мирового опыта в работе столичных МФЦ было подано в рамках этапа "Анализ лучших практик".

Среди прочего участники проекта предложили ввести в МФЦ стандарт качества обслуживания посетителей. Осенью у столичных МФЦ появились и единые правила – "Московский стандарт госуслуг".

Всего в Москве работают 100 МФЦ, обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой МФЦ, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что московские МФЦ и фотошкола "Объективно о главном" из Зеленограда запустят совместный фотопроект в столичных центрах госуслуг. В течение года в центрах будут проводить выставки фотографий, посвященных знаковым событиям и праздникам.

Первая выставка уже открылась в Северном Измайлове. На ней представлены работы выпускников фотошколы. В ближайшем будущем начнут работать выставки в МФЦ районов Матушкино и Савелки. Сейчас организаторы готовят экспозиции, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Напомним, постепенно столичные МФЦ будут переходить на работу под новым брендом - "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков и корпоративной одежды сотрудников.