Работников сферы госуслуг в Москве будут обучать языку жестов

В Москве будет организовано обучение русскому жестовому языку для специалистов в сфере предоставления госуслуг, сообщает в четверг Минтруд России.

По итогам конкурса на проведение обучения в Центральном федеральном округе победителем признан Российский государственный социальный университет.

Для специалистов в сфере предоставления госуслуг будут организованы 200-часовые и 500-часовые курсы сурдоперевода. Освоив первую программу, специалист сможет объясняться с инвалидом по слуху на элементарном уровне. По окончании второй программы слушатель сможет вести беседу с инвалидом по слуху и проводить консультации.

"Проведение обучения специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку осуществляется в рамках реализации госпрограммы "Доступная среда" на 2011-2015 годы", - говорится в сообщении министерства.