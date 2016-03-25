Цент госуслуг в Южном Бутове переехал по новому адресу

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Центр "Мои Документы" в Южном Бутове открылся по новому адресу, сообщает пресс-служба столичных центров госуслуг. По старому адресу будет работать дополнительный офис.

Теперь все специалисты центра ведут прием в одном просторном помещении по адресу улица Горчакова, 11. Смена места произошла по многочисленным просьбам жителей Южного Бутова – ранее центр госуслуг находился в 12-ти подъездах двух домов по ул. Маршала Савицкого. Добираться до него на общественном транспорте было неудобно – 40 минут от ближайшей станции метро.

Переезд центра поддержали пользователи мобильного приложения "Активный гражданин".

По старому адресу, в доме № 28 по улице Маршала Савицкого, остался дополнительный офис госуслуг. В нем можно будет получить только самые востребованные услуги паспортного стола, Росреестра, а также услуги по начислению и перерасчету платежей за ЖКУ и выдаче документов жилищного учета.

Сейчас в Москве 122 центра "Мои Документы", в которых можно получить более 160 услуг. Все центры работают с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю.