Семь новых госуслуг в центрах "Мои документы"

В центрах "Мои документы" можно получить новые услуги Федеральной налоговой службы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. В центрах "Мои документы" появились новые госуслуги. Сотрудники центров прошли обучение, и к списку услуг ФНС добавили еще семь пунктов.

Теперь в центрах "Мои документы" можно получить выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Кроме того, в центрах госуслуг теперь принимают:

заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц;

уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;

сообщения о наличии недвижимости и транспорта, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;

заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объектах;

запросы о предоставлении справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

запросы о предоставлении акта совместной сверки расчётов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.

Все услуги можно получить в любом офисе независимо от места регистрации.

Сейчас в Москве работают 120 центров госуслуг, до конца года отделения планируют открыть во всех 125 районах столицы. Стоит отметить, что воспользоваться услугами могут все столичные жители без привязки к месту прописки.

В центрах "Мои документы" москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.

Недавно на московском портале госуслуг появился интерактивный навигатор по центрам "Мои документы". Сервис поможет сориентироваться в услугах, которые в них оказывают, посмотреть загруженность специалистов и забронировать время визита.