Как оформить льготную путевку в лагерь на портале госуслуг

Прошла почти треть лета, однако у москвичей еще есть масса времени, чтобы съездить в отпуск самим и отправить детей в летние лагеря - причем последнее можно устроить даже бесплатно, не собирая множество бумажек. Сетевое издание M24.ru разъясняет как оформить льготную путевку для ребенка.

Для получения бесплатной путевки родителям необходимо заполнить заявление на портале госуслуг или воспользоваться этим или другими сервисами на нашем сайте.

Чтобы записать ребенка в лагерь, нужно выбрать раздел "Электронные услуги", а затем нажать на кнопку "Организация детского отдыха". Заказать путевку можно либо полностью оплаченную из средств бюджета, либо частично оплаченную родителями.

В первом случае будет предложено выбрать путевку в детский оздоровительный лагерь или в городской лагерь. Здесь понадобится указать, к какой именно категории льготников относится ребенок, имеющий право на бесплатный отдых (например, ребенок принадлежит к малообеспеченной семье), затем выбрать дату заезда (например, с 1 по 22 июня), регион отдыха (Подмосковье, Россия, зарубежье) или назвать желаемое место отдыха (например, лагерь "Ромашка"). После этого будет предложен список летних лагерей, соответствующих введенным запросам.

Если вы хотите забронировать путевку в городской лагерь, нужно также указать дату заезда, возрастную группу, тип лагеря (оздоровительный, труда и отдыха, санаторий и т.д.), а также выбрать его желаемое местонахождение: округ и район. Как и в предыдущем случае, вам будет предложен соответствующий запросам список городских лагерей, в которых остались свободные места.

Подробные инструкции по оформлению путевок, а также список льготных категорий детей можно найти на сайте столичного департамента культуры, кликнув на баннер "Детский летний отдых".

Согласно постановлению правительства Москвы "Об организации отдыха и оздоровления детей", бесплатные путевки и проезд к месту отдыха и обратно за счет бюджета предоставляются следующим льготным категориям:



детям, оставшимся без попечения родителей;

детям, пострадавшим в результате террористических актов;

детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

детям — жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

детям из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного долга;

детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или утраты жилища;

детям из малообеспеченных семей;

детям из семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами.

За три летних месяца в санаториях и лагерях отдохнут 75 тысяч детей-льготников. Кроме того, за 60 тысяч путевок, купленных родителями самостоятельно, частично вернут деньги. На эти цели в бюджете Москвы заложено 4 миллиарда рублей.

