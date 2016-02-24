В Донском районе столицы открылся центр госуслуг "Мои документы"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Центр госуслуг "Мои документы" открылся в Донском районе Москвы, сообщает пресс-служба центров.

Он стал девятым центром, открытым в столице с начала года. Ранее были открыты центры в Преображенском, Якиманке, Митино, Лосиноостровском, Обручевском, Преображенском районах и поселении Московский, а в Силино и Некрасовке центры переехали в более удобные помещения.

Центр "Мои документы" разместился по адресу: 5-й Донской проезд, дом 15, строение 8. Для посетителей здесь будет открыто более 50 окон, а набор сервисов будет таким же, как и в других столичных центрах госуслуг

.

В этом году центры "Мои документы" будут созданы во всех 125 районах столицы, включая ТиНАО. Сейчас в Москве работают 120 центров госуслуг. Ежедневно ими пользуются порядка 70 тысяч человек.