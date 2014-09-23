В МФЦ по району Филевский Парк начали выдавать паспорта за 1 час

В Филевском районе открылся пилотный проект МФЦ "Паспорт за час"

Пилотный проект по оформлению паспорта гражданина России за 1 час стартовал в московском многофункциональном центре в районе Филевский Парк, сообщает канал "Москва 24". Этот МФЦ во вторник посетил глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

По его словам, в ближайшее время подобную услугу начнут предоставлять и в других многофункциональных центрах столицы.



Напомним, ранее эксперимент по оформлению паспорта за час запустили в Севастополе, а также в Пензенской и Новосибирской областях.

В обычном режиме восстановить утраченный паспорт можно за 10 дней со дня подачи документов. Для этого необходимо обратиться в подразделение ФМС, которое выдало паспорт. Восстановление документа в другом отделении займет два месяца. Впервые паспорт также можно получить за 10 дней по месту жительства, и за два месяца – в другом подразделении.