Дубликат бесценного груза: электронные паспорта объединят с УЭК

Москвичи смогут получить электронные удостоверения личности

Москвичи смогут получать электронные паспорта с 2015 года. Об этом заявил Сергей Собянин по итогам заседания правительственной комиссии по использованию информационных технологий.

Новые удостоверения будут не только идентифицировать владельца, но и послужат "пропуском" для получения электронных услуг. Переход на электронные паспорта будет поэтапным. Концепция ввода нового документа уже утверждена.

О том, что с 2015 года граждане нашей страны вместо бумажного паспорта начнут получать пластиковые карты, стало известно в начале 2013 года.

Электронные паспорта будут содержать всю необходимую информацию о человеке, включая биометрические данные. Планируется, что карту будут выдавать всем россиянам, достигшим 14-летнего возраста. Срок действия такого паспорта составит 10 лет.

При этом старые паспорта не потеряют своей юридической силы, они будут действительны в течение 10-летнего переходного периода – до 2025 года. Электронный паспорт можно будет получить в любом отделении ФМС, а не только по месту прописки.

Будет создана рабочая группа, которая займется объединением двух платформ - универсальной электронной карты и удостоверения личности.

"Мосгорсправка": Как получить универсальную электронную карту

Универсальная электронная карта, которую объединят с удостоверением личности, с 1 января 2013 года доступна всем жителям России, достигшим 14 лет. Сейчас карта объединяет в себе медицинский полис, пенсионное свидетельство, которое можно показывать при устройстве на работу, при получении пенсионных льгот и т.д. Кроме того, УЭК - это носитель электронной подписи, с помощью нее можно пользоваться порталом госуслуг без процедуры регистрации. Также электронную карту можно использовать в качестве проездного билета.

Через кассы метрополитена и автоматизированные киоски Мосгортранса можно положить на эту карту до трех тысяч рублей. Стоимость одной поездки в метро составит 28 рублей и 26 рублей - на наземном городском транспорте.

Кроме того, УЭК подключена к национальной платежной системе, в которую входит более 15 банков-участников, среди которых "Сбербанк", поэтому при получении карты можно открыть счет и пользоваться услугами выбранного вами банка. Платежи с этой карты можно осуществлять более чем в сотне тысяч торговых точек по всей стране.

ФМС предлагает оставить россиянам бумажные паспорта до 2025 года

Чтобы получить УЭК нужно обратиться в любой удобный для вас пункт приема заявлений. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Электронные паспорта не следует путать с биометрическими. Последние выглядят как обычные бумажные удостоверения личности, но при этом снабженные электронным микрочипом, содержащим данные о владельце, в том числе, например, рисунок радужки глаза или отпечатки пальцев. Россияне получают биометрические загранпаспорта с 2006 года. В то же время электронный паспорт, о котором идет речь, будет представлять собой пластиковую карту, напоминающую банковскую. На ней будет размещена фотография владельца, а также его ФИО и некоторая другая информация. Данные с такого документа не нужно будет вносить в компьютер вручную, поскольку они считываются автоматически, это значительно ускорит прохождение любых видов паспортного контроля.

Однако у электронных паспортов есть и недостатки. Например, из-за того, что карточка меньше, чем бумажный паспорт и более хрупкая, ее легче потерять или сломать. Кроме того, электронные носители информации ненадежны: пластиковые паспорта не застрахованы от сбоев, которые иногда случаются с банковскими картами.

Идентификационные пластиковые карты наряду с бумажными паспортами действуют во многих странах мира. Например, в Австрии такая карта объединяет в себе удостоверение личности и водительские права. Электронные паспорта являются обязательным документом в Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Бельгии, Германии, Греции, Венгрии, Польше, Испании и ряде других европейских стран. Кроме того, граждане Франции, Финляндии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Лихтенштейна получают такие паспорта по желанию.