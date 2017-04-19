Форма поиска по сайту

19 апреля 2017, 17:37

Общество

Электронные дневники каждую минуту смотрят 200 родителей

Фото: YAY/ТАСС

Департамент информационных технологий подвел итоги работы за 2016 год. Во время встречи с главой ведомства Артемом Ермолаевым москвичи задали более 150 вопросов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Ермолаев и его команда рассказали на встрече, что электронными сервисами пользуются миллионы москвичей. Ежеминутно 200 родителей проверяют электронный дневник, а на портале "Наш город" каждый час фиксируется около 70 жалоб на городские проблемы.

Горожане также задавали Ермолаеву вопросы о здравоохранении, образовании, госуслугах и борьбе с коррупцией. Они спрашивали, как получить запись с места ДТП и о том, как сервис "Активный гражданин" влияет на принятие решений.

В конце беседы чиновник пообещал сделать встречи в режиме открытого диалога регулярными.

