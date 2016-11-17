Главархив начал выдавать справки через портал госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Справки из государственных архивов Москвы теперь можно получить в электронном виде через личный кабинет московского портала госуслуг.

С 2014 года копии документов Главархива уже можно было заказать через портал. Однако получить справки можно было лишь на бумаге в центрах "Мои документы". Уточняется, что бумажные справки центры госуслуг выдавать продолжат.

Электронные справки выдают в течение 20 дней. Чаше всего москвичи обращаются за архивными справками для оформления пенсий, восстановления трудовой книжки и подтверждения уровня образования. За время существования услуги на портале пользователи обратились к ней более 17 тысяч раз.

С 1 ноября 2016 года все сервисы московского портала госуслуг доступны на mos.ru . После завершения переходного периода mos.ru станет основной точкой доступа к городским электронным услугам.

