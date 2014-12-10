Услуги ЗАГСа подорожают с 1 января 2015 года

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С 1 января 2015 года ЗАГС Москвы повысит госпошлины, сообщает пресс-служба ведомства. Регистрация брака обойдется в 350 рублей вместо 200, а развод – в 650 вместо 400 с каждого из супругов.

Регистрация отцовства после Нового года также подорожает до 350 рублей против 200. А вот за регистрацию нового имени придется отдать на 600 рублей больше - 1600 рублей.

Подробнее об изменениях госпошлины можно узнать на сайте управления ЗАГС Москвы.

Кроме того, в 2015 году планируют ввести пошлину в 4,5 тысячи рублей за сдачу экзаменов для получения водительских прав. После принятия поправок за сдачу теоретического экзамена нужно будет платить тысячу рублей, за вождение на площадке - 1,5 тысячи рублей, за вождение в городе - 2 тысячи рублей.

С учетом расходов на изготовление водительского удостоверения сумма составит 5,3 тысячи рублей. Эта норма вошла в разработанные МВД поправки к Налоговому кодексу. Это позволит пополнить бюджет почти на 60 миллиардов рублей.

Напомним, в последний раз крупное изменение ставок госпошлин состоялось в 2009 году. Тогда выросли тарифы на оформление паспорта и других документов ФМС, а также регистрацию недвижимости, транспорта, обращения в суды и в ЗАГС.