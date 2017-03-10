Центр "Мои Документы" планируют открыть в Выхино-Жулебине летом

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Строительство центра госуслуг "Мои Документы" начнется в районе Выхино-Жулебино с марта 2017 года, сообщает пресс-служба центров. Открыть его планируют в июле 2017 года.

По просьбам жителей района в дополнительном офисе "Мои Документы" на улице Ташкентская, дом 21, корпус 1 создадут полноценный центр госуслуг "Мои Документы". Начало работ намечено на 13 марта 2017 года, сам офис на время строительства приостановит работу.

Офис приема документов на Ташкентской улице открыли также по просьбе жителей. Однако перечень услуг там был ограничен из-за размеров здания, поэтому осенью 2016 года началась подготовка к перепланировке. Теперь она завершилась, и необходимо перейти к строительству.

На время ремонта жители микрорайона могут воспользоваться услугами ближайшего центра на Жулебинском бульваре, 25 или прийти в любой другой.