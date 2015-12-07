В центрах "Мои документы" стали угощать бесплатным кофе

Фото: Solo Imaji/Barcroft Media/ТАСС

В центрах "Мои документы" москвичей начали угощать бесплатным кофе. Бодрящий напиток предлагают клиентам, которые сидят в очереди больше 15 минут. Оценить этот бонус москвичи могут в сервисе "Активный гражданин".

"Сейчас среднее время ожидания в центрах – три минуты. Мы работаем над тем, чтобы случаев, когда этот показатель превышает 15 минут, было как можно меньше. С сегодняшнего дня в качестве приятного извинения мы предлагаем посетителю чашку кофе или чая совершенно бесплатно", – отметили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что, по данным международного исследования, московские центры госуслуг – лидеры в мире по времени ожидания в очереди.

Ранее m24.ru сообщало, что в разных районах Москвы откроют еще 20 центров госуслуг "Мои документы". По словам Сергей Собянина, в этих центрах можно получить 90 процентов госуслуг. При этом столичные власти не исключают создания крупных центров в ТПУ. Предполагается, что будет создано десять таких офисов. В день в центры "Мои документы" приходят около 70 тысяч человек.

Столичные центры предоставляют 152 услугу и выдают более 200 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 70 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет три минуты.