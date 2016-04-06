Услуги по присвоению и аннулированию адресов стали бесплатными

Фото: m24.ru/Александр Сивцов
Госуслуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов в Москве теперь предоставляется централизовано и бесплатно департаментом городского имущества, сообщает пресс-служба ведомства.
"Для заявителей нововведение, прежде всего, означает, что процедура существенно упростилась и стала бесплатной. Хотя раньше ее стоимость начиналась от 10 тысяч рублей. Срок оказания услуги сократился почти в три раза – с 45 до 17 рабочих дней. Также сокращен и пакет документов, необходимый для проведения адресации", – заявил замруководителя департамента Дмитрий Тетушкин.
Прием заявок на присвоение адресов, по-прежнему, продолжает вести ГБУ МосгорБТИ. Присвоенный адрес будет внесен в Федеральную информационную адресную систему, использование которой позволит не допускать расхождений в информации об адресах объектов.
По словам Тетушкина, в ближайших планах департамента перевести госуслугу в электронный вид.
С порядком оказания услуги можно ознакомиться по ссылке.