Услуги по присвоению и аннулированию адресов стали бесплатными

Госуслуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов в Москве теперь предоставляется централизовано и бесплатно департаментом городского имущества, сообщает пресс-служба ведомства.

"Для заявителей нововведение, прежде всего, означает, что процедура существенно упростилась и стала бесплатной. Хотя раньше ее стоимость начиналась от 10 тысяч рублей. Срок оказания услуги сократился почти в три раза – с 45 до 17 рабочих дней. Также сокращен и пакет документов, необходимый для проведения адресации", – заявил замруководителя департамента Дмитрий Тетушкин.

Прием заявок на присвоение адресов, по-прежнему, продолжает вести ГБУ МосгорБТИ. Присвоенный адрес будет внесен в Федеральную информационную адресную систему, использование которой позволит не допускать расхождений в информации об адресах объектов.

По словам Тетушкина, в ближайших планах департамента перевести госуслугу в электронный вид.

С порядком оказания услуги можно ознакомиться по ссылке.