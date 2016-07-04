Москвичи теперь могут оформить пенсию в 24 центрах госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С 4 июля сервис по оформлению пенсий действует уже в 24 центрах госуслуг Москвы.

Как сообщает пресс-служба "Моих документов", изначально в пилотном проекте участвовали два центра. Планируется, что осенью оформить пенсии можно будет у специалистов во всех центрах "Мои документы".

Пилотный проект касается двух популярных услуг ПФР:

прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;

прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности .



Речь идет о центрах "Мои документы" районов: Тверской, Арбат, Басманный, Обручевский, Ломоносовский, Гагаринский, Филевский парк, Фили-Давыдково, Покровское-Стрешнево, Куркино, Савеловский, Аэропорт, Беговой, Хорошевский, Марфино, Алексеевский, Вешняки, Восточное Измайлово, Восточный, Текстильщики, Капотня, Чертаново Южное, Силино, Матушкино.

Раньше в этих 24 районах данные услуги оказывались в клиентских службах ПФР, которые работают по своему графику. А теперь вместо специалистов Пенсионного фонда документы на первичное установление пенсий с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю без обеда и выходных принимают сотрудники 24 центров госуслуг.

Сейчас во всех 123 центрах госуслуг Москвы можно оформить "одним пакетом" документы при смене фамилии и при вступлении в наследство, а в 94 центрах специалисты помогут за один визит подготовить документы на новорожденного. В центрах госуслуг 110 районов можно записаться заранее на удобное время и оформить биометрический загранпаспорт.