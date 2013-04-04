Электронные жалобы: от благоустройства двора до установки светофора

Как работают основные интернет-порталы столицы

Москвичи продолжают активно осваивать городские порталы. За последнюю неделю марта жители столицы обратились к ним более 88 тысяч раз. А по прогнозам экспертов, до конца года в онлайн-сервисы столицы будет вовлечено до 2 миллионов человек, что составляет более 40 процентов всех московских пользователей интернета.

Наш город

Самым популярным у москвичей на сегодня остается портал "Наш город". Он был запущен в октябре 2011 года. Зарегистрировавшись на сайте, можно прокомментировать состояние работ на том или ином объекте, сообщить о проблемах или о необходимости включения в планы дополнительных работ.

gorod.mos.ru

В числе рассматриваемых на сайте проблем: состояние дворовых территорий, многоквартирных домов, работа нестационарных торговых объектов, летних кафе, торгующих алкоголем магазинов, поликлиник. На сегодня определено 22 проблемные темы, в каждой из которых перечислены конкретные вопросы городского хозяйства, по которым можно высказать свою точку зрения, отправить жалобу или благодарность.

Пользователь может не только рассказать о проблеме, но и прикрепить фотографию объекта. После модерации все сообщения, оставленные на городских порталах, направляются в соответствующие ведомства, которые должны дать официальный ответ в течение 8 дней.

Дороги Москвы

doroga.mos.ru

Тысячи жалоб поступают от столичных водителей на портал "Дороги Москвы". Здесь ежедневно публикуются оперативные данные об уборке городских улиц, неисправных светофорах и фонарях. Москвичи могут узнавать, кто содержит улицы, как тратятся выделяемые на это средства и влиять на выбор подрядных организаций. В свою очередь заказчики и подрядчики отчитываются о проделанной работе. На портале "Дороги Москвы" также имеются мобильные приложения для платформ Android и iOS, позволяющие отправлять обращения в любой момент.

Этой зимой на портале появилась отдельная рубрика для жалоб на снег в парковочных карманах, гололед на дорогах и сугробы на обочинах. Это вызвало резкий приток пользователей: за три месяца портал посетили более 200 тысяч человек, а число зарегистрированных пользователей выросло на 80 процентов и составило более 20 тысяч. С 1 апреля "зимнюю" рубрику планировали убрать. Но поскольку столичные улицы пока еще окончательно не очистились от снега и льда и это продолжает доставлять москвичам неудобства, оставлять комментарии по этим проблемам можно будет до тех пор, весна в столице окончательно не наступит.

Дома Москвы

dom.mos.ru

Портал "Дома Москвы" является официальной площадкой для раскрытия информации о работе ТСЖ и управляющих компаний. Здесь можно найти информацию о технических характеристиках дома, таких как год постройки, материал стен, состояние лифтов или наличие камеры городского видеонаблюдения. На портале размещаются контактные данные и отчеты управляющих компаний и ТСЖ. Пользователи могут оставить обращение о работе коммунальных организаций, прочитать отклики соседей и сравнить условия обслуживания разных управляющих организаций.

Чтобы оставить сообщение на портале, необходимо пройти регистрацию и зайти на страницу дома. В настоящее время на портале можно пожаловаться на неубранный подъезд, неисправные лифты и освещение в подъезде, протечку кровли, а также на нарушение при выборе или смене управляющей организации и ТСЖ, нарушение порядка пользования общим имуществом, нарушение при предоставлении информации от управляющей организации. При этом перечень проблемных тем планируется расширить.

Московский портал госуслуг

Одним из самых популярных городских ресурсов остается московский портал госуслуг. Здесь можно в режиме онлайн узнать о положенных социальных выплатах и льготах, определить ребенка в школу или детский сад, забронировать путевку, согласовать межевой план и утвердить схему земельного участка, оплатить штрафы ГИБДД, записаться на прием к врачу и многое другое. Список услуг, предоставляемых порталом, постоянно пополняется. Предполагается, что до конца года можно будет оплатить услуги порядка 2500 городских учреждений, а в будущем эта цифра вырастет до 6500.

В настоящее время платить за госуслуги можно пластиковой картой и электронными деньгами. С момента запуска системы через нее прошли уже 224,5 миллиона рублей, а после запуска системы на полную мощность ежемесячная сумма платежей составит до 4-5 миллиардов рублей ежемесячно. Отметим, что ежедневно к московскому порталу госуслуг обращаются 40-50 тысяч жителей столицы. В марте общее количество зарегистрированных аккаунтов превысило 800 тысяч человек.

Открытые данные и Электронный атлас

data.mos.ru

Порталы "Открытые данные" и "Электронный атлас Москвы" являются одними из самых молодых онлайн-проектов столичного правительства – они были запущены 29 января 2013 года. При этом их популярность быстро набирает обороты. На них размещается информация, которая ранее была почти недоступной. На портале "Открытые данные" она размещается в виде списков, а в "Электронном атласе" объекты нанесены на карту города.

eatlas.mos.ru

Сегодня на порталах можно найти уже более 160 реестров. В их числе: список безопасных уличных аттракционов, места расположения комплексов фотовидеофиксации, маршруты движения парконов, расположение всех законно установленных "лежачих полицейских", список АЗС, торгующих некачественным топливом, адреса приютов для бродячих животных и многое другое. Следует отметить, что информация здесь размещается не только в виде таблиц, но и в так называемом машиночитаемом варианте – он должен пригодиться разработчикам всевозможных мобильных приложений для москвичей.