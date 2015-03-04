Записаться в "Бессмертный полк" теперь можно онлайн

Записаться в "Бессмертный полк" можно на сайте проекта

Теперь москвичи могут записать героев Великой Отечественной войны в "Бессмертный полк" через сайт. При регистрации пользователь может следить за страничкой, дополнять ее информацией и фотографиями, сообщает пресс-служба центров госуслуг Москвы.

Кроме того, там можно сделать отметку о том, какую фотографию необходимо бесплатно распечатать в центрах госуслуг для участия в шествии 9 мая. Пока на сайте можно только заполнить анкету.

Отметим, во всех центрах госуслуг есть приемные по сбору информации для проекта "Бессмертный полк". Можно посетить любой из 104 центров госуслуг или зайти в мобильные офисы в Новой Москве и поделиться фотографиями и воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны.

Все материалы - фотографии, воспоминания и письма - будут отсканированы, а оригиналы вернут владельцам. Все горожане, поделившиеся воспоминаниями, смогут приянять участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая с портретами своих родных - героев войны. Эти портреты можно бесплатно распечатать в центрах госуслуг.

На сегодняшний день во всех округах Москвы работают более 100 центров госуслуг, 7 из них оформлены в новом стиле "Мои документы". Они предоставляют 151 услугу и свыше 200 видов документов. Ежедневно центры госуслуг обслуживают более 60 тысяч посетителей.

Кроме того, в Новой Москве успешно работают передвижные офисы госуслуг: сейчас в них ведется прием и выдача документов по 27 услугам 16 органов власти. Жители Новой Москвы могут получить в мобильных МФЦ загранпаспорт, оформить медицинский полис, запросить сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.