03 мая 2017, 14:25

Общество

Подключиться к электросетям теперь можно через портал mos.ru

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Подать заявление на подключение к электросетям теперь можно в электронном виде через mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заявку нужно оставить в разделе "Услуги и сервисы", причем принимать заявление будет как Объединенная энергетическая компания (ОЭК), так и Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК).

Можно оставить обращение на первичное или временное присоединение, увеличение мощности или переоформление документов. Физлица наравне с юридическими могут подписать договор присоединения онлайн, не посещая офис.

97 процентов государственных услуг в Москве, которые могут быть электронными, уже переведены в электронный вид. На сегодняшний день их 160. А если брать разные вариации, оформление, переоформление, аннулирование документа – это порядка 300 разных видов услуг и сервисов.

Потенциально каждая услуга имеет шансы стать электронной. При этом смысла делать каждую услугу электронной нет.

О переводе всех сервисов портала городских услуг pgu.mos.ru на портал мэра и правительства Москвы mos.ru, читайте в материале m24.ru.

