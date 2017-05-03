Подключиться к электросетям теперь можно через портал mos.ru

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Подать заявление на подключение к электросетям теперь можно в электронном виде через mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заявку нужно оставить в разделе "Услуги и сервисы", причем принимать заявление будет как Объединенная энергетическая компания (ОЭК), так и Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК).

Можно оставить обращение на первичное или временное присоединение, увеличение мощности или переоформление документов. Физлица наравне с юридическими могут подписать договор присоединения онлайн, не посещая офис.