График работы центров госуслуг изменится в выходные

Столичные центры госуслуг будут закрыты в День народного единства, 4 ноября, сообщает пресс-служба центров.
В предпраздничный день 3 ноября и с 5 ноября центры будут работать по своему привычному графику – с 8:00 до 20:00 без обеда.
Службы ГУ МВД и ПФР, которые находятся в центрах "Мои Документы", в предстоящие выходные работают по своему графику. Уточнить его можно на официальных сайтах этих ведомств.
Обновленный график загрузки столичных центров "Мои Документы" опубликован в Сети. В нем особо выделены часы пик и наименее загруженное для посещений время, чтобы москвичи могли спланировать в свой визит.
График загрузки центров размещен на стендах в каждом центре "Мои Документы" и на сайте в разделе "Медиа".
В центрах "Мои документы" москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.
С 1 февраля следующего года в МФЦ можно будет заменить водительское удостоверение в случае его потери или окончания срока действия.
Работают столичные центры – с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю. Среднее время ожидания приема – 3 минуты.