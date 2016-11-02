График работы центров госуслуг изменится в выходные

Столичные центры госуслуг будут закрыты в День народного единства, 4 ноября, сообщает пресс-служба центров.

В предпраздничный день 3 ноября и с 5 ноября центры будут работать по своему привычному графику – с 8:00 до 20:00 без обеда.

Службы ГУ МВД и ПФР, которые находятся в центрах "Мои Документы", в предстоящие выходные работают по своему графику. Уточнить его можно на официальных сайтах этих ведомств.

Обновленный график загрузки столичных центров "Мои Документы" опубликован в Сети. В нем особо выделены часы пик и наименее загруженное для посещений время, чтобы москвичи могли спланировать в свой визит.

График загрузки центров размещен на стендах в каждом центре "Мои Документы" и на сайте в разделе "Медиа".