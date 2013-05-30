Более 350 артефактов обнаружены около гостиницы "Пекин"

Фото: hals-development.ru

Более 350 редких археологических находок XVI-XX вв., которые являются объектами культурного наследия столицы, обнаружены при раскопках около гостиницы "Пекин". В том числе найдены изразцы, предметы обихода и ремесленные изделия из кожи и дерева, сохранившиеся практически в первозданном состоянии.

"В московском песчаном грунте крайне редко сохраняются экземпляры предметов быта, поэтому найденные вещи имеют высокую историческую ценность. Это большая удача, что они "дожили" до наших дней", – сказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашов.

После завершения археологических исследований все артефакты будут переданы в Музей Истории Москвы, сообщает пресс-служба компании "Галс-Девелопмент".

Раскопки велись в рамках работ по реставрации с приспособлением к современным требованием здания гостинично-офисного комплекса "Пекин" и застройки прилегающей территории. Согласно проекту, за гостиницей будут построены два корпуса на 352 апартамента и административное здание. В подземной части планируется построить двухуровневую автостоянку на 440 машино-мест.

После реставрации внешний облик гостиницы не изменится. При этом будут обновлены все инженерные системы и коммуникации и проведена реставрация фасадов. Работы начнутся в 2014 году, а завершатся в течение трех лет.

Гостиница "Пекин" была построена в 1950-х годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Здание является памятником архитектуры, одним из самых ярких образцов сталинского ампира.