Топ-менеджера банка обокрали на 22 миллиона рублей в элитной гостинице

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Топ-менеджер татарстанского "Акибанка" стал жертвой грабителей: он лишился ценного перстня и дорогих наручных часов в гардеробной столичной гостиницы, передает Агентство "Москва".

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, гражданин Татарстана заявил о краже в полицию. По словам топ-менеджера, из запираемого шкафа в гардеробной гостиницы на Тверской улице пропали принадлежащие ему золотой перстень с кашмирским сапфиром и золотые наручные часы. Ущерб оценивается в 22 миллиона рублей.

В настоящее время полицейские начали проверку по факту этого обращения.