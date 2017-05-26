Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая 2017, 11:35

Туризм

Топ-менеджера банка обокрали на 22 миллиона рублей в элитной гостинице

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Топ-менеджер татарстанского "Акибанка" стал жертвой грабителей: он лишился ценного перстня и дорогих наручных часов в гардеробной столичной гостиницы, передает Агентство "Москва".

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, гражданин Татарстана заявил о краже в полицию. По словам топ-менеджера, из запираемого шкафа в гардеробной гостиницы на Тверской улице пропали принадлежащие ему золотой перстень с кашмирским сапфиром и золотые наручные часы. Ущерб оценивается в 22 миллиона рублей.

В настоящее время полицейские начали проверку по факту этого обращения.

гостиницы кражи следствие полицейские

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика