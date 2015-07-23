Власти согласовали план строительства дома культуры в промзоне "Серп и Молот"

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Столичные власти согласовали план строительства дома культуры и гостиницы на территории бывшего завода "Серп и молот", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Гостиница, которая расположится в одном из реконструируемых зданий 60-х годов, будет рассчитана на 160 номеров. Площадь объекта увеличится с 3 до 6 тысяч квадратных метров, высота – до 8 этажей.

Ранее m24.ru сообщало, что в одном из бывших корпусов завода "Серп и молот" откроется современный дом культуры с концертным залом на 3,5 тысячи человек.

"Это будет самый современный в столице концертный зал на 3,5 тысячи человек, с музыкальными студиями, вокальными классами и другой образовательной музыкальной инфраструктурой, – заявлял главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он отмечал, что по масштабу это будет культурный центр "даже не районного, а общегородского масштаба".

По словам Кузнецова, дом культуры станет изюминкой проекта нового района на территории бывшей промзоны. Проектированием проекта займется одно из ведущих мировых бюро в области строительства концерт-холлов "Бентхем Крауэл" из Голландии.

Территория завода "Серп и Молот"

Напомним, на территории промзоны "Серп и Молот" планируется создать многофункциональную общественно-жилую зону общей площадью около 1,8 миллиона квадратных метров.

Помимо жилья там появится общественно-деловой центр площадью 172 тысячи квадратных метров, детские сады, которые смогут посещать более 1 тысячи детей, школы на 2 тысячи 360 мест. Кроме того, будут построены поликлиника для взрослых и детей и автомобильные парковки на 9,5 тысячи машиномест.

Реновация промзоны будет вестись в соответствии с концепцией голландского консорциума MVRDV, победившего в прошлом году в конкурсе на лучший архитектурный проект.

Площадь коммерческой застройки составит порядка 44 тысячи квадратных метров. На территории бывшего завода обустроят внутриквартальные проезды и проведут озеленение. Всего здесь смогут проживать 19 тысяч человек, а также появится 16,3 тысячи новых рабочих мест.

Строительство на территории завода "Серп и молот" должно начаться в середине этого года, а завершиться в 2021 году. На первом этапе строительных работ будет возведено 200 тысяч квадратных метров недвижимости.

Отметим, по итогам 2014 года на территории столичных промзон было построено порядка 2 миллионов квадратных метров недвижимости. Полной реорганизации в Москве подлежат 4 тысячи гектаров промзон, порядка 6 тысяч гектаров – частичной реорганизации.

По словам заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, сегодня промзоны – крупнейшие точки роста, благодаря своему удачному расположению и размерам территорий, а также градостроительному потенциалу. В настоящее время в разработке находится около 30 проектов планировки реновации промзон.