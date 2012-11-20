Гостиница "Будапешт" продана за миллиард рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Гостиница "Будапешт" продана на аукционе за 1,035 миллиарда рублей. На отель претендовало четыре участника. Победителем торгов стало ЗАО "Агропродмир".

Начальная цена аукциона составила 941,7 миллиона рублей.

Кроме того, город реализовал с аукциона 30% своих акций в ОАО "Гостиница "Будапешт", являющегося арендатором здания и управляющего отелем.

Гостиница занимает почти 5 тысяч квадратных метров, она расположена по адресу: улица Петровские линии, дом 2.

Отель "Будапешт" был построен по проекту архитектора Б. В. Фрейденберга в 1876 году и является памятником архитектуры.