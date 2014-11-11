На юго-востоке и в центре города построят две гостиницы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На Спартаковской площади в центре Москвы появится гостиница, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Еще одну построят на Рязанском проспекте.

Первый участок под строительство гостиницы находится на территории многофункциональной зоны в Басманном районе. Сейчас здесь располагаются три нежилых здания общей площадью почти 3,4 тысячи квадратных метров.

Согласно проекту, на их месте появится гостиница, суммарная поэтажная площадь которой в габаритах наружных стен составит около 10 тысяч квадратных метров. Высота объекта не превысит 55 метров.

Еще одна гостиница расположится на Рязанском проспекте. Площадь объекта составит 12,3 квадратных метров, а высота – не более 46,5 метра. Гостиница будет располагаться рядом с торговым центром. Общая площадь торгово-гостиничного комплекса, включая подземные стоянки, составит почти 86 тысяч квадратных метров.