По московским меркам: Самый высотный отель столицы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Самым высотным в Москве и Европе считается бутик-отель "Триумф Палас". Он занимает три последних этажа в одноименном небоскребе, высота которого – около 265 метров. В 2003 году здание попало в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий жилой дом в Европе. Небоскреб построен в стиле сталинского ампира, поэтому его часто называют восьмой сталинской высоткой Москвы.

"Триумф Палас" находится в Чепаевском переулке Хорошевского района, между станциями метро "Аэропорт" и "Сокол". Из любого номера, независимо от его класса, открывается панорамный вид на столицу.

"Большая Москва": Высотки нашего времени

Самый высокий отель в мире, тоже занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, – The Ritz Carlton в Гонконге. Он занимает верхние этажи Международного коммерческого центра. Высота здания – около 480 метров. Кроме отеля здесь находятся и самые "высотные" бассейн и бар в мире.