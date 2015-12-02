В здании Киевского вокзала откроют гостиницу

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

После реконструкции в здании Киевского вокзала откроется гостиница, сообщает Агентство "Москва". Реконструкцию планируют завершить весной 2016 года.

Кроме небольшой гостиницы, на вокзале будут открыты два дополнительных входа, зал повышенной комфортности и платная парковка у восточного входа. На данный момент отремонтированы помещения касс дальнего следования и санитарные комнаты.

Торговые зоны смонтированы по новой схеме, усовершенствовано общее расположение предприятий торговли и сферы услуг, введены новые сервисы для пассажиров. Кроме того, пассажирам будет намного удобнее добираться от станции метро "Киевская" и стоянок общественного и личного автотранспорта до поездов.

Все работы по модернизации Киевского вокзала проводились с учетом необходимости сохранения его исторического облика. Сейчас в здании проводится реставрация полов вестибюля и зала ожидания: роспись, декоративная лепнина, барельефы и другие гипсовые элементы декора интерьеров.

Напомним, современное здание Киевского вокзала начали строить в 1912 году к 100-летию Бородинской битвы. Связь с войной 1812 года подчеркнула в росписях залов и скульптурах. Автором проекта дебаркадера и перекрытий залов стал архитектор В. Г. Шухов. Первый поезд отправился с Киевского вокзала 18 февраля 1918 года. В 1940-1945 был пристроен корпус с пригородным кассовым залом и станцией метро "Киевская".

Киевский стал первым вокзалом в Москве, где в конце 90-х были поставлены турникеты на вход и выход. В здание вокзала встроен вход на три станции метро Киевская – Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линий. На башне Киевского вокзала установлены механические часы, которые до отмены перехода на зимнее время дважды в год переводили вручную.