Мигранты в столице: интеграция в общество

Фото: ИТАР-ТАСС

1 декабря вступил в силу закон об обязательном знании русского языка трудовыми мигрантами, которые работают в торговле, сфере бытового обслуживания и ЖКХ.

Теперь мигранты, желающие трудиться в данных сферах, обязаны подтверждать знание русского языка документально. Депутаты решили, что данный закон, среди прочего, защитит мигрантов от возможных ущемлений прав. Портал M24.RU вспоминает, что еще делается в России для социализации мигрантов.

В интернет-пространстве появился портал "Россия для всех", созданный на базе РИА Новости. Ресурс был специально создан для мигрантов, приехавших в нашу страну учиться, работать или просто отдыхать. Здесь можно найти подходящую вакансию, обучиться основам русского языка, ознакомиться с российским законодательством, узнать о предстоящих мероприятиях в столице.

Также портал предоставляет пользователям возможность быть в курсе последних новостей от национальных диаспор. О новостях и культурной жизни столицы мигранты могут узнавать на нескольких языках, в том числе на таджикском, азербайджанском и чеченском.

В начале 2013 года планируется создать единую медицинскую базу мигрантов, чтобы при выдаче

разрешения на работу можно было узнать о состоянии здоровья человека. В нее занесут тех, кто придет к врачу официально. Только состоящие в таком банке данных мигранты смогут получить разрешение на работу. Авторы инициативы считают, что с появлением базы исчезнут нелегальные организации, торгующие справками.

В конце ноября газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства сообщила, что для легальных мигрантов, работающих в столице, начнут строить спецгостиницы.