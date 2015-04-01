Мосгордума приняла закон о налоговых льготах для гостиниц

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Мосгордума приняла закон о налоговых льготах на имущество для гостиниц. Такое решение было принято на заседании столичного парламента, передает Агентство "Москва".

"Льготой смогут воспользоваться гостиницы, расположенные в зданиях, включенных в перечень облагаемых налогом от кадастровой стоимости, и подтвердившие свою классификацию", – подчеркнула замруководителя департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Льгота будет действовать на протяжении пяти лет, с 1 января 2015 года до 1 января 2020 года. При этом налогом на имущество не будет облагаться минимальная площадь номерного фонда гостиницы, умноженная на коэффициент два.

До этого Мария Багреева сообщила, что более 50 гостиниц могут получить налоговые льготы на имущество организаций к 2016 году. "В перечень объектов, облагаемых налогом от кадастровой стоимости, в этом году включено более 5 тысячи зданий. Мы нашли также 50 крупных гостиниц, в 2015 году льготу может получить уже 21 из них. Может, есть не заявленные гостиницы, они могут подать заявку на получение классификации и иметь право на льготу", – добавила Багреева.

Она также отметила, что всего в Москве около 270 гостиниц, и около 120 из них имеют свидетельства о "звездности". В свою очередь льгота на имущество организаций позволит втрое уменьшить размер налога. За 2015 год эти гостиницы должны были заплатить 336 миллионов рублей налога. Однако благодаря льготе эта сумма уменьшится на 216 миллионов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что гостиничный бизнес столицы получит налоговые льготы. Благодаря введению льготного коэффициента для гостиниц налог на имущество будет снижен примерно на 65 процентов.

Он пояснил, что власти договорились с гостиничным бизнесом, выработали решение, по которому из налогообложения по кадастровой стоимости исключается весь гостиничный номерной фонд. "И даем еще дополнительный коэффициент, потому что не только площадь гостиничного номера должна быть учтена, но и коридоры, лестницы и так далее, то есть та инфраструктура, которая непосредственно работает на гостиничный фонд", – добавил Собянин.