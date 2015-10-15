Крупный клад начала XVII века нашли в Зарядье

Фото: Департамент культурного наследия

Археологи обнаружили один из крупнейших кладов монет при раскопках в парке "Зарядье". Как сказал m24.ru представитель Мосгорнаследия, находка датируется первой половиной XVII века. Всего сотрудники "Столичного археологического бюро" обнаружили около 43 тысяч серебряных монет.

"Найденный клад представляет собой очень значительное сбережение на момент сокрытия. Например, общая сумма накоплений попавших в состав депозита достигает 350–380 рублей. Это жалование стрелецкого полковника за 12–15 лет. В целом такая сумма – это стоимость нескольких поместных сел на начало XVII в. И, например, это количество денег могло быть потрачено при строительстве боярской резиденции в центре Москвы или небольшого каменного храма", - уточнили в Мосгорнаследии.

Монеты были обнаружены в трех чернолощеных сосудах – крупной кубышке, фляге и кувшине. Найденный клад состоит из серебряных монет и медных копеек, изготовленных в технике медной чеканки. Его вес достигает 675 граммов.

Собеседник m24.ru отметил, что в кладе представлены монеты всех правителей, начиная с правления Ивана Грозного (с 1533 года) и заканчивая царствованием Михаила Романова (с 1613 года). Наиболее поздние копейки датируются 1614-1615 годами.

Найденный клад стал одним из крупнейших найденных в Москве монетных депозитов. Единственный клад, значительно превышающий стоимость последней находки - обнаруженные в 1996 году при раскопках Гостиного Двора, вблизи улицы Ильинка, два кувшина с монетами. В них было обнаружено 335 западноевропейских талеров второй половины XVI – начала XVII веков и более 95 тысяч серебряных русских монет.

Напомним, в ходе археологических исследований в Зарядье, ученые Института археологии РАН обнаружили древнейшую улицу Москвы. Это улица Великая, возникшая на самом раннем этапе развития города. При раскопках в восточной части парка ученые обнаружили деревянную мостовую XVII века. На ней археологи нашли примерно 900 артефактов, которые позволяют узнать о торговле и быте столицы эпохи Средневековья.

На месте гостиницы "Россия" возводится ландшафтный парк Зарядье площадью 10,9 гектара. В парке появится "парящий мост" – смотровая площадка на берегу Москву-реки, медиапавильон "заповедное посольство", "ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс, филармония, магазины сувениров, предприятия общепита и подземный паркинг. Зимой в Зарядье будет открыта главная снежная горка столицы. Открытие парка планируется в 2017 году.