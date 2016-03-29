Актер Владимир Стержаков экстренно госпитализирован

Фото: kino-teatr.ru

Известный российский актер театра и кино Владимир Стержаков экстренно госпитализирован в одну из саратовских клиник, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Стержаков почувствовал себя плохо во время выступления в Саратовском академическом театре. Актер приехал в Саратов с гастролями, он должен был играть одну из главных ролей в спектакле "Сублимация любви". Через двадцать минут после начала ему стала плохо прямо на сцене.

Сотрудники театра незамедлительно вызвали скорую помощь. 56-летнего актера госпитализировали в одну из больниц города в состоянии средней тяжести.