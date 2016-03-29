Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта 2016, 01:49

Город

Актер Владимир Стержаков экстренно госпитализирован

Фото: kino-teatr.ru

Известный российский актер театра и кино Владимир Стержаков экстренно госпитализирован в одну из саратовских клиник, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Стержаков почувствовал себя плохо во время выступления в Саратовском академическом театре. Актер приехал в Саратов с гастролями, он должен был играть одну из главных ролей в спектакле "Сублимация любви". Через двадцать минут после начала ему стала плохо прямо на сцене.

Сотрудники театра незамедлительно вызвали скорую помощь. 56-летнего актера госпитализировали в одну из больниц города в состоянии средней тяжести.

госпитализция чп Владимир Стержаков

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика