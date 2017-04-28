Форма поиска по сайту

28 апреля 2017, 16:50

Город

Гафт опроверг сообщения о госпитализации своей жены

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Информацию о госпитализации актрисы Ольги Остроумовой опроверг ее муж – актер театра и кино Валентин Гафт, сообщает Агентство "Москва".

Гафт заявил, что его супруга обращалась к врачам неделю назад, но сейчас чувствует себя хорошо.

Информацию подтвердила заместитель художественного руководителя по связям с общественностью Театра Моссовета Татьяна Горина. Она сообщила, что Остроумова 27 апереля играла в спектакле "Римская комедия".

Ранее СМИ сообщили, что актриса Ольга Остроумова попала в больницу из-за проблем с сердцем.

