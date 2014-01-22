Госпитализирован актер театра и кино Илья Рутберг

Здание нового театра ГИТИС - вуза, который окончил Илья Рутберг. Фото: ИТАР-ТАСС

Актер театра и кино, Заслуженный деятель искусств России Илья Рутберг попал в больницу.

Об этом этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра имени Вахтангова, где работает дочь Ильи Рутберга - актриса Юлия Рутберг.

О состоянии и причине госпитализации 81-летнего артиста агентство не сообщает.

Илья Рутберг в 1966 году закончил режиссерский факультет ГИТИС. Снимался в небольших ролях во многих фильмах, в том числе в "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Айболит-66", "Безымянная звезда", "Жил-был настройщик". Самый свежий фильм с участием Рутберга - "На нейтральной полосе" - снят в прошлом году. Илья Григорьевич является выдающимся мастером пантомимы, а также одним из основателей Студенческого театра МГУ.

Также Рутберг заведует единственной в мире кафедрой пантомимы и пластической культуры театра Академии переподготовки работников искусства.