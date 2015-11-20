Восемь пострадавших в ДТП на Рязанском проспекте остаются в больницах

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В больницах остаются восемь пострадавших в ДТП на Рязанском проспекте, где столкнулись автобус с маршруткой, сообщает Агентство "Москва".

Семеро взрослых находятся в состоянии средней тяжести, ребенок – в тяжелом состоянии. Всего были госпитализированы 15 человек.

Напомним, вечером 19 ноября на пересечении Рязанского проспекта и Самаркандского бульвара автобус ЛИАЗ не уступил дорогу маршрутке Ford Transit, машины столкнулись.

В результате ДТП 21 человека доставили в больницы, из них 12 пострадавших госпитализированы, остальных отпустили. В реанимации находится шестилетняя девочка, ехавшая вместе с матерью в маршрутном такси.

По факту аварии в столичной полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Пока известно, что водителей направляли на медосвидетельствование, алкоголя в крови не нашли.

Также через час на Волоколамском шоссе около дома 88 маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем, в этой аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.