Сиамскую близняшку Зиту госпитализировали

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Врачи госпитализировали сиамскую близняшку Зиту Резаханову, сообщают "Дни.Ру".

По данным медиков, у девушки есть несколько тяжелых заболеваний – в частности, пневмония и болезнь почек.

По некоторым данным, Зита находится в реанимации и не может самостоятельно дышать.

Отметим, что Резаханова ранее попадала в больницу со сложным недугом. В настоящее время ее состояние оценивается врачами как крайне тяжелое.