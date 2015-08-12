Форма поиска по сайту

Сиамскую близняшку Зиту госпитализировали

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Врачи госпитализировали сиамскую близняшку Зиту Резаханову, сообщают "Дни.Ру".

По данным медиков, у девушки есть несколько тяжелых заболеваний – в частности, пневмония и болезнь почек.

По некоторым данным, Зита находится в реанимации и не может самостоятельно дышать.

Отметим, что Резаханова ранее попадала в больницу со сложным недугом. В настоящее время ее состояние оценивается врачами как крайне тяжелое.

Зита и Гита Резахановы

Сестры Резахановы – единственные в мире успешно разделенные сиамские близнецы, которые продолжительное время сохраняют здоровье.

Проживают в Киргизии, но с 2012 года Зита более года провела в московских клиниках. Состояние Гиты стабильное.

