Сиамскую близняшку Зиту госпитализировали

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Врачи госпитализировали сиамскую близняшку Зиту Резаханову, сообщают "Дни.Ру".
По данным медиков, у девушки есть несколько тяжелых заболеваний – в частности, пневмония и болезнь почек.
По некоторым данным, Зита находится в реанимации и не может самостоятельно дышать.
Отметим, что Резаханова ранее попадала в больницу со сложным недугом. В настоящее время ее состояние оценивается врачами как крайне тяжелое.
Зита и Гита РезахановыСестры Резахановы – единственные в мире успешно разделенные сиамские близнецы, которые продолжительное время сохраняют здоровье.
Проживают в Киргизии, но с 2012 года Зита более года провела в московских клиниках. Состояние Гиты стабильное.