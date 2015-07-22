Актера Бориса Щербакова выписали из больницы

Борис Щербаков. Фото: ТАСС/Иван Журавлев

Актера Бориса Щербакова выписали из кардиологической больницы в Нижнем Новгороде, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на областное министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что актер находится в стабильном состоянии, он уже покинул Нижегородскую область.

В минувшие выходные 65-летний Щербаков был госпитализирован в первичное сосудистое отделение больницы города Арзамаса Нижегородской области.

Гендиректор ОАО "Арзамасский приборостроительный завод" Олег Лавричев в фейсбуке написал, что народному артисту стало плохо на одном из городских мероприятий. У него диагностировали сердечную недостаточность.

В понедельник 65-летний актер был перевезен из клиники города Арзамаса в специализированную кардиохирургическую клиническую больницу Нижнего Новгорода.

Напомним, в среду в Первую Градскую больницу была госпитализирована актриса Наталья Крачковская. Ее состояние остается стабильно тяжелым.

По словам главврача, у актрисы остаточные явления после отека легких. Кроме того, у нее есть ряд серьезных заболеваний, которые требуют врачебного контроля.

Также в среду в реанимационное отделение одной из столичных больниц госпитализировали актера Никиту Высоцкого. У него было диагностировано сильнейшее отравление.

Скорая забрала актера из подъезда многоэтажки на северо-западе Москвы. Жильцы дома обнаружили сына Владимира Высоцкого лежащим в полуобморочном состоянии на лестничной клетке.