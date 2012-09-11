Проект единого номера экстренных служб обойдется в 15 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент информационных технологий Москвы объявил открытый конкурс на разработку проекта единого номера экстренных служб. Проект обойдется столичной мэрии в 15 миллионов рублей.

Победителю конкурса предстоит сформировать требования к работе системы единого номера, представить технический проект, а также определить и согласовать перечень экстренных служб.

Проект должен быть разработан в течение 45 дней с момента заключения госконтракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 октября, а подведение его итогов назначено на 18 октября 2012 года.

Напомним, в конце декабря 2010 года Дмитрий Медведев, на тот момент являющийся президентом России, подписал указ о едином номере вызова оперативных служб – "112". Планируется, что номер станет единым номером вызова экстренных служб во всех субъектах РФ.

В Москве система единого номера должна заработать не позднее 2013 года.