Для Национальной электронной библиотеки оцифруют 11 тысяч книг

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Наполнением Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в этом году будет заниматься онлайн-магазин "Литрес". Как пишет "Коммерсантъ", компания выиграла госконтракт на оцифровку 11 тысяч книг.

В конкурсе на очередной этап наполнения НЭБ, итоги которого Минкульт подвел 28 июля, приняли участие три компании: ООО "Литрес", аффилированное с ним ООО "Бэст Бук", а также АНО "Национальный библиотечный ресурс" (НБР), занимавшаяся наполнением НЭБ в 2013-2014 годах.

По контракту нужно заключить с правообладателями договоры, оцифровать и передать оператору НЭБ Российской государственной библиотеке (РГБ) 11 тысяч книг.

В итоге "Литрес" предложил выполнить контракт, сократив при этом расход средств со 102 миллионов рублей до 96. Таким образом, в среднем каждая электронная книга оценивается примерно в 8,7 тысячи рублей, тогда как два года назад она обходилась библиотеке примерно в 11 тысяч рублей, подсчитало издание "Книжное дело".

Сейчас в архиве РГБ находится 34 тысячи электронных книг, охраняемых авторским правом. Отмечается, что общий объем ресурса НЭБ, финансируемой в рамках ФЦП "Культура России (2012–2018 годы)", – около 1,62 миллиона книг.

"Литрес" основан в 2005 году, это крупнейший агрегатор лицензионного литературного контента в России. Основные акционеры компании – крупнейшая в России издательская группа "Эксмо-АСТ" и интернет-гипермаркет Ozon. В 2013 году в сервис также инвестировал Russian Internet Technology Fund, созданный инвесткомпанией Black River Ventures при содействии группы "Третий Рим".

Напомним, Национальная электронная библиотека появилась по инициативе министерства культуры. На данный момент проект электронной библиотеки существует в формате интернет-ресурса нэб.рф. Доступ бесплатный и неограниченный, при этом все авторские права соблюдены.