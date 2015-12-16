Центры госуслуг подключили к горячей линии мэрии Москвы

Центры госуслуг Москвы подключились к единой справочной службе мэрии

В центры госуслуг теперь можно позвонить по телефону единой справочной службы столичной мэрии, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Консультацию по работе органов власти, а также московских центров "Мои документы" можно получить, позвонив по номеру 8 (495) 777-77-77. Горячая линия работает каждый день 24 часа в сутки.

Действовавший до этого телефон горячей линии центров госуслуг 8 (495) 587-88-88 прекратит свою работу. Объединили номера телефонов для удобства москвичей. Теперь не нужно будет гадать, по какому номеру звонить, чтобы получить ответ на тот или иной вопрос.

Напомним, в столице всего 110 центров "Мои документы". В них предоставляют 152 услуги и выдают более 200 видов документов. Найти ближайшие к дому "Мои документы", узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на московском портале госуслуг.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 70 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет три минуты.