Три человека погибли в горном ущелье в Австрии

Фото: DPA/ТАСС/Ursula Dьren

Полицейский и альпинистка погибли в Австрийском ущелье во время спасательной операции, сообщает "Мир 24". Они сорвались с каната, прикрепленного к вертолету.

Инцидент произошел у горы Айзенэрцер-Райхенштайн недалеко от австрийского города Трофайах. Спасателей вызвали два альпиниста, которые попали во время восхождения в экстренную ситуацию. На помощь прилетел полицейский вертолет. Сотрудник правоохранительных органов спустился по канату и закрепил на нем обоих альпинистов. Во время подъема трос оторвался, и все трое упали в ущелье.

Врачи смогли стабилизировать состояние одного альпиниста, мужчину привезли в больницу. Однако спасти альпиниста не удалось. Его напарница и полицейский погибли на месте.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины трагедии.