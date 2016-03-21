Основные работы по возведению ТПУ "Сити" закончатся в этом году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Основные работы по строительству транспортно-пересадочного узла "Сити" закончатся в этом году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, передает пресс-служба Стройкомплекса.

"Вместе с дальнейшим строительством бизнес-центра будет возрастать и число посетителей комплекса. В связи с этим было принято решение разместить крупный транспортно-пересадочный узел на территории "Москва-Сити". Сейчас работы по его возведению идут полным ходом", – сказал Хуснуллин.

Ранее m24.ru сообщало, что ТПУ "Сити" оборудуют многоуровневыми стоянки на полторы тысячи машино-мест и построят подземную железнодорожную станцию.

На территории узла появятся две многоуровневые подземные парковки на 526 машино-мест. Над каждой из этих парковок будут обустроены общественные зоны. Также будет построена многоуровневая надземная парковка еще на 970 машино-мест.

Кроме того, в "Сити" появится подземный терминал станции "Тестовая" Смоленского направления Московской железной дороги и подземный переход к нему.

Для обслуживания пассажиров ТПУ и гостей делового центра от терминального комплекса "Москва-Сити" до общественной зоны ТПУ будет также подстроен надземный переход.

Напомним, ТПУ "Сити" будет включать в себя три линии метро, три магистральные дороги и две ветки пригородных железных дорог. Для улучшения транспортной доступности пересадочного узла были также построены автомагистраль между "Москва-Сити" и Звенигородским шоссе, а также дополнительные эстакады и съезды с Третьего транспортного кольца.