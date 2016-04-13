Следить за столичным трафиком можно на интерактивной карте ЦОДД

Фото: ТАСС/Иван Гущин

Новая интерактивная карта с дорожными заторами появилась на едином транспортном портале, сайте ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) и портале m24.ru. Об этом журналистам сообщил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

"На едином транспортном портале, сайте ЦОДД и портале m24.ru появилась интерактивная карта с дорожными заторами. С ее помощью можно следить за текущей дорожной ситуацией в городе, а также узнавать загруженность отдельных участков дорог в баллах и при полном приближении. Новая карта позволит пользователям портала спланировать оптимальный маршрут передвижения с учетом дорожных заторов. Кроме того, мы планируем постоянно дополнять функционал интерактивной карты", – цитирует Юрьева корреспондент m24.ru.

По его словам, в перспективе карта будет оповещать жителей о планируемых ремонтных работах и показывать актуальную информацию о работе транспортного комплекса Москвы.

Данные о пробках поступают с почти 3 тысяч детекторов транспорта и более 800 комплексов фотовидеофиксации, установленных в городе. Также данные о загрузке дорог обрабатываются с GPS треков наземного транспорта и такси, которых подключено к системе более 10 тысяч единиц.