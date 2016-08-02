Форма поиска по сайту

02 августа 2016, 17:37

Транспорт

Более 500 тысяч памятных билетов выпустят к открытию МЦК

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

К открытию Московского центрального кольца (официально утвержденное название МКЖД – m24.ru) выпустят более 500 тысяч памятных билетов. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает Агентство "Москва".

Движение по кольцу планируют запустить осенью. Сначала пересадки появятся в основных точках пересечения с большим пассажиропотоком. В следующем году планируется полностью включить Московское центрально кольцо в инфраструктуру города.

По словам Ликсутова, в первое время на Московском центральном кольце будут работать специальные сотрудники, которые помогут пассажирам с пересадками на метро.

Первый участок второго кольца метро

Новая кольцевая линия станет вторым полноценным контуром метро, который будет полностью интегрирован в систему столичной подземки с помощью транспортно-пересадочных узлов.

Протяженность МЦК достигает 54 километров, по ней будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5-6 минут в часы пик. Всего на кольце будет 31 станция, из них 17 будут соединены с 11 линиями метро, еще 10 – с радиальными железнодорожными ветками. Весь подвижной состав будет оснащен энергосберегающим электрооборудованием.

