Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря 2016, 10:37

Онлайн-услуги

Еще одна госуслуга стала доступна застройщикам в электронном виде

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Застройщики получили новую услугу в электронном виде, сообщает mos.ru. Теперь через интернет можно получить заключение о соответствии проекта плану подземных коммуникаций.

Для этого необходимо подать заявление на портал госуслуг pgu.mos.ru, включающее копии материалов проектной документации.

После заявки на столичном портале госуслуг положительное или отрицательное заключение составляют в течение десяти рабочих дней. Решение выносит подведомственная Москомархитектуре организация ГУП "Мосгоргеотрест". Статус своего заявления можно отслеживать в личном кабинете.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/231]Как правильно получить разрешение на строительство[/URLEXTERNAL]
городское хозяйство онлайн-услуги парки и пешеходные зоны строительство и реконструкция
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика