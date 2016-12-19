Еще одна госуслуга стала доступна застройщикам в электронном виде

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Застройщики получили новую услугу в электронном виде, сообщает mos.ru. Теперь через интернет можно получить заключение о соответствии проекта плану подземных коммуникаций.

Для этого необходимо подать заявление на портал госуслуг pgu.mos.ru, включающее копии материалов проектной документации.

После заявки на столичном портале госуслуг положительное или отрицательное заключение составляют в течение десяти рабочих дней. Решение выносит подведомственная Москомархитектуре организация ГУП "Мосгоргеотрест". Статус своего заявления можно отслеживать в личном кабинете.

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