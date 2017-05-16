Велодорожки и торшерные светильники: как изменится Петровка

Фото: mos.ru

В этом году по программе "Моя улица" планируется благоустроить 87 улиц, набережных и площадей. Полосатые ограждения уже перекрыли всю Петровку, сообщает телеканал "Москва 24".

Одна из самых загруженных дорог стала еще медленнее. Пешеходы и автомобилисты стараются аккуратно вписаться в лабиринты строительных работ. Водители отмечают, что из-за работ на дороге возникают заторы, но впоследствии ездить будет удобнее.

Свое название – Петровка – улица получила еще в 17 веке в честь Высоко-Петровского монастыря. Исторически она была создана скорее для тележек и повозок, чем для пешеходов. Тротуары там были очень узкими.

"Есть воспоминания московского писателя начала 20 века: "Петровка – это Париж, соединенный с Веной и Берлином. Потому что здесь были магазины иностранных фирм, где продавались готовые платья из Парижа". С тех пор, на Петровке мало что изменилось: все те же дорогие магазины, и те же узкие тротуары", – рассказала научный сотрудник городского экскурсионного музея Москвы Мария Калиш.

В ходе благоустройства на улице планируют организовать безбарьерную среду для маломобильных горожан. Появятся новые пешеходные переходы и удобные съезды. Тротуарную брусчатку заменят на плитку.

Также на улице существенно расширят пешеходную зону. Проезжая часть станет уже, но на трафик это не повлияет. Сейчас ширина полос движения здесь разная. Одна – три метра, другая – семь. Их планируют сделать одинаковыми, все – размером до трех метров. Таким образом, количество полос останется прежним. Пропускная способность улицы тоже не изменится.

Место планируют найти и для велодорожек, которые будут связаны с уже существующими на Неглинке и Бульварном кольце. Модернизируют и освещение: все провода спрячут под землю, а вдоль улицы установят более 100 торшерных светильников.

"Расширение тротуара позволяет все знаки, фонари, которые мешают пешеходному транзиту, перенести в сервисную зону. Это поможет раскрыть потенциал первых этажей – организовать террасы-кафе и дополнительную инфраструктуру вдоль фасадов, – рассказал архитектор Дмитрий Столбовой.

Вдоль Петровки высадят 38 деревьев и установят дополнительные урны и скамейки. Все работы планируют завершить к концу августа – началу сентября.