Высаженные в рамках программы "Моя улица" деревья "проснутся" позже из-за холода

Фото: департамент капитального ремонта

Деревья, высаженные в рамках программы благоустройства "Моя улица" в ноябре и начале декабря минувшего года, хорошо пережили зимний период, но "просыпаются" позже тех, которые растут в городе давно, сообщает департамент капитального ремонта Москвы.

"Отставание" посаженных в холодное время года деревьев составляет около месяца, а в местах, где много тени и ветрено – до полутора месяцев. Кроме того, "пробуждение" высаженных осенью крупномеров еще больше замедлили холодная погода с ночными заморозками в апреле и мае.

В рамках программы благоустройства "Моя улица" в прошлом году было высажено более 3 тысяч деревьев – лип, рябин, кленов, вязов, а также дубов и сосен. По словам специалистов, поздняя осень и начало зимы являются оптимальным временем для высадки крупномеров высотой 7–10 метров. В этот период деревья уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку.

Для дополнительной защиты деревьев их стволы при посадке укрывали тростниковой оплеткой, а приствольные круги засыпали толстым слоем щепы. Ранней весной стволы были дополнительно укрыты мешковиной для защиты их от солнечных ожогов. В марте же была проведена обрезка деревьев – санитарная и формирующая.

После того, как наступит стабильно теплая погода, будут проводиться стимулирующие проливы, а также мероприятия по защите деревьев от болезней и вредителей.