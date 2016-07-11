Именные библиотеки Москвы серьезно обновят

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В столице появятся так называемые именные библиотеки. В каждой из таких читален посетители смогут получить максимум информации о деятельности тех, в чью честь названа библиотека, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Всего таких мест будет 77. Они получили название в честь таких персон, как Иван Крылов, Юрий Гагарин, Владимир Короленко и Антуан де Сент-Экзюпери.

Читальни будут собирать всю максимально возможную информацию. Это касается не только общеизвестных произведений, например, басен Крылова, но и посвященных баснописцу книг, отзывов в прессе того времени. Кроме того, в именных библиотеках можно будет побывать на экскурсиях и выставках.

Сейчас в столице разрабатывает регламент работы таких библиотек. Правила будут едиными для всех 77 книгохранилищ. Документ разработают и утвердят до конца года.

Начиная с прошлого года заработал проект "Моя библиотека", где все заинтересованные москвичи могли вносить свои предложения по улучшению столичных читален.

Теперь в библиотеках организовывают отдельные программы для детей и молодежи. С новым графиком развеялось заблуждение, что молодые люди в библиотеки не ходят. Оказалось, что им удобнее посещать их по вечерам. Многие, наоборот, предпочитают приходить с утра.