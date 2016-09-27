Представители 33 городов приедут в Москву на саммит Культурного форума

Москва впервые примет саммит Культурного форума мировых городов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На саммит съедутся официальные представители крупнейших городов мира: вице-мэры и руководители культурных департаментов и ведомств.

В форуме участвуют 33 города мира, в которых живут больше 200 миллионов человек и работают более 100 тысяч учреждений культуры. В этих городах сосредоточено 60 процентов так называемой мировой креативной экономики, к которой относится реклама, архитектура, ремесла, кино, дизайн, искусство, СМИ и т.д.

Свое участие в московской встрече уже подтвердили 24 города из 19 стран: Амстердам, Брюссель, Буэнос-Айрес, Варшава, Вена, Гонконг, Дакар, Лондон, Лос-Анджелес, Мадрид, Монреаль, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско, Сингапур, Сеул, Стамбул, Стокгольм, Токио, Торонто, Шанхай, Шэньчжэнь, Эдинбург.

Участники обсудят, как культура влияет на жизнь в современных мегаполисах. Среди главных вопросов форума: как благоустройство городских пространств создает новую творческую атмосферу в мегаполисах; как городские фестивали и культурные центры развивают экономику; могут ли технологии создавать креативные города и другие.

Саммит пройдет в столице с 5 по 7 октября. Сессии и панельные дискуссии состоятся в известных учреждениях культуры: Мироваренной палате Московского Кремля, "Мультимедиа-арт-музее", ВДНХ, музее современного искусства "Гараж", Культурном центре ЗИЛ, электротеатре "Станиславский", ГМИИ имени А.С. Пушкина и Доме Пашкова.

По итогам форума будет опубликован доклад о развитии культуры в мегаполисах – самое подробное международное исследование на эту тему.